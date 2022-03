Non si placa l'ira dei tifosi del Paris Saint-Germain dopo l'eliminazione dalla Champions League. Non sono bastati gli striscioni e i fischi nell'ultima partita con il Bordeaux, un gruppo indipendente di tifosi (non legati al Collectif Ultras Paris) ha riempito di scritte i muri del Camp des Loges (centro dell'allenamento del PSG), del Parco dei Principi e della sede del club con messaggi forti e alcuni insulti: "Leonardo figlio di p... Dimettiti", "Ci fate vergognare", "Compratevi delle palle", "Siate degni", "Dov'è il vostro orgoglio in questo progetto?", "Nasser (Al-Khelaifi, ndr), Leo, out!", "QSI, 10 anni di mediocrità".