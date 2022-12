Il contratto di Sergio Ramos con il Paris Saint-Germain andrà in scadenza a giugno 2023. Come riporta Mundo Deportivo, il giocatore non ha ancora trovato l'accordo con i francesi per il rinnovo. Nonostante ci sia ottimismo per il prolungamento contrattuale, il giocatore è libero di intavolare trattative con altri club, visto che mancano meno di sei mesi alla scadenza.