Hugo Ekitike è stato accostato come contropartita all'Eintracht Francoforte per l'arrivo di Kolo Muani. Ultimamente, invece, è stato sondato dal Milan come possibile alternativa a Giroud. Ma il diretto interessato ha espresso una chiara volontà. Come riporta L'Equipe, l'attaccante preferirebbe restare in Ligue 1 e nello specifico andare a giocare al Lens.