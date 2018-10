6: non può nulla sul gol di Callejon, si destreggia bene in altre circostanze: si arrende anche su Mertens senza poter nulla6: pericoloso anche di testa, nel secondo tempo, giocando più avanzato diventa un fattore per il Psg6: nella prima frazione sbanda senza due linee che lo proteggano nel modo migliore. La difesa a tre della ripresa rassicura il suo rendimento5: si prende qualche licenza di troppo a livello tecnico, non spicca neppure nell'uno contro uno.5: spinge poco, dal suo lato nasce il gol del vantaggio azzurro. Tuchel lo boccia e lo usa per cambiare modulo dopo il primo tempo, spedendolo anzitempo sotto la doccia. (dal 1' st Kehrer 5.5: il suo ingresso coincide con il ritrovato equilibrio del Psg, passando alla difesa a tre. Ordinata la sua partita, ma nel finale dovrebbe essere espulso)6: scarica la batteria del contachilometri, non sempre con lucidità. Nella ripresa aumenta il ritmo delle chiusure6: si abbassa per gestire il pallone, si trova una squadra spesso spaccata, dove è difficile legare i reparti. Nella ripresa è co-autore della riorganizzazione del Psg (38' st Diaby sv)5.5: si presenta lasciando sul posto Koulibaly con un dribbling divino. Si fa ipnotizzare da Ospina mentre era scappato alla difesa. Nella ripresa si vede pochissimi minuti e non lascia il segno7: equilibratore della manovra offensiva parigina, tocca palla per dettare i tempi da regista offensivo. Si prende il 7 in pagella per il gol nel finale che decide il 2-25.5: primo tempo da bocciare, perché se i colpi sono da pallone d'oro, l'applicazione è da giocatore di seconda fascia. A tratti va quasi di presunzione. Si presenta nella ripresa, cercando il riscatto con una buona iniziativa personale5: spreca un'ottima occasione al 17', dopo un contropiede a velocità supersonica. Nel suo primo tempo non c'è molto altro da raccontare. Nella ripresa continua a brillare molto poco, forse sentendo troppo la partita (dal 30' st Draxler sv)5.5: parte forte il suo Paris, poi per 25 minuti del primo tempo il Napoli fa il padrone al Parco dei Principi ed il Psg va solo di contropiede, senza armonia, ma sfruttando le individualità. Ottima la mossa che cambia l'equilibrio del Psg con l'ingresso di Kehrer, ma dura poco la spinta vera ed organizzata del Paris.