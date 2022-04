Dopo un 2021 ricco di infortuni sia al Real Madrid che al PSG, anche il 2022 di Sergio Ramos ha lasciato molto a desiderare anche a livello fisico. Il difensore ha giocato solo 3 partite di Ligue 1 da titolare in questa stagione. E in Champions non ha nemmeno debuttato. Tre le opzioni sullo sfondo: la permanenza a Parigi, il Manchester United o Inter Miami di Beckham. Lo riporta fichajes.net.