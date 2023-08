La prima della classe contro la sua rivale. La vincitrice dell'ultimo campionato contro la seconda. Alle 21 prosegue la terza giornata di Ligue 1, con Paris-Saint Germain e Lens che si sfidano al Parco dei Principi. Una sfida che riporta alla mente il duello che ha infiammato la scorsa stagione francese, con le due formazioni in lotta fino all'ultimo. Oggi però, sia il PSG sia il Lens, arrivano da un inizio non proprio brillante in campionato e proveranno a riscattarsi centrando i primi tre punti della stagione. Per il PSG pareggio col Lorient alla prima e pareggio col Tolosa alla seconda, mentre il Lens ha perso all'esordio col Brest e ha pareggiato in casa col Rennes. Kylian Mbappé torna al Parc des Princes per la prima volta dopo la bufera estiva. Alle 21 si parte.