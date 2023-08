Ostacolo tedesco per il Genoa sulla strada che porta dalle parti di Timothee Pembelè.



Trovata l'intesa con il Paris Saint-Germain per il trasferimento del 21enne terzino destro, il Grifone deve però ancora convincere il ragazzo ad accettare la destinazione. Su Pembelé si è infatti fiondano anche l'Eintracht Francoforte che, a differenza dei rossoblù, offrirebbe al giocatore la possibilità di disputare anche le competizioni europee. Una discriminante non da poco che potrebbe far pendere la bilancia verso la compagine assiana.