Intervenuto a Canal+, Leonardo svela un retroscena sull'arrivo di Lionel Messi al PSG: "Non posso nascondere che abbiamo avuto contatti prima. Ma sempre dopo il mese di gennaio, quando era a sei mesi dalla scadenza del contratto con il Barcellona. Non abbiamo mai contattato Messi prima di gennaio 2021. Penso che la sua idea fosse quella di restare al Barcellona. Sinceramente era chiaro che il suo desiderio fosse quello di restare e magari finire la carriera. Poi la storia di Messi al Barcellona è finita, e siamo arrivati. La voglia di venire che ha dimostrato ci ha motivato molto a farlo. Immagina un giocatore come Messi con la maglia del Paris Saint-Germain, è qualcosa di enorme, molto bello. Lo sto conoscendo. È una persona molto corretta, molto seria e molto concreta".