Nel corso di una conferenza all’Università della Sorbona, Leonardo ha parlato della situazione attuale del Psg: "Quando guardi la nostra rosa, sai che puoi farcela. Rappresentiamo qualcosa di unico al mondo. La gente parla ma nessuno ha vinto quello che abbiamo vinto noi negli ultimi 10 anni. Sicuramente manca l'ultimo tassello e arriverà. Bisogna superare l'ossessione di non aver mai conquistato la Champions. Dobbiamo lavorare sulla testa, non vedo alcun limite. Non abbiamo la storia di certe squadre, ma abbiamo la struttura, la qualità e organizzazione".