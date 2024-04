Psg, Luis Enrique: 'Ci siamo complicati la vita, ma sappiamo di poter battere il Barcellona'

, tecnico del, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga ad opera del Barcellona, sua ex squadra, nei quarti di finale di andata di Champions League. Al Parc des Princes è finita 2-3, con doppietta di Raphinha e Christensen per i blaugrana e Dembélé e Vitinha per i parigini."Abbiamo giocato un'ottima partita contro un buon avversario. Ci siamo complicati la vita con il primo gol subito, poi abbiamo rimontato e preso dei legni. Andiamo a Barcellona con fiducia. Bisogna sempre cercare di dare il massimo in partite di questo livello, sappiamo di poter vincere e andremo là per farlo".

Luis Enrique si riferisce all'uscita sbagliata del portiere e capitano della Nazionale italianae ai pali scheggiati nella ripresa da Barcola e da Dembélé. Per accedere alle semifinali ed eliminare i catalani entro i 90', servirà batterli a Montjuic con almeno due gol di scarto.