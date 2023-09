Psg-Marsiglia in programma domani mette di fronte Luis Enrique, ex tecnico della Spagna, e Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell'OM. L'allenatore dei parigini ne ha parlato in conferenza:



“Sì, è chiaramente un giocatore di livello internazionale. Per me non è una grande gioia parlare ancora di quella partita (Marocco-Spagna). È stata una partita in cui il Marocco ha giocato e difeso molto bene, soprattutto Ounahi che è stato bravissimo quel giorno. Ma in questo gruppo c’era anche Hakimi. Mi prende ancora in giro quando parla di quella partita in allenamento”.