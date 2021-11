Si prospetta un lungo stop per Neymar, uscito in barella durante la sfida con il Saint-Etienne per un infortunio alla caviglia sinistra. Si temeva fin da subito un un problema grave e un lungo stop, il PSG conferma i timori: c'è lesione ai legamenti dell'articolazione, il brasiliano resterà fuori almeno 6-8 settimane.



E' quanto si apprende dal report medico del club: "Gli esami effettuati ieri sera confermano che Neymar Jr soffre di una distorsione alla caviglia sinistra con lesioni ai legamenti. Si prevede un'indisponibilità di 6-8 settimane. Un nuovo punto sarà fatto in 72 ore per specificare l'evoluzione".