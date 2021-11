Il Paris Saint Germain rischia di perdere di nuovo per un lungo periodo una della sue stelle, il brasiliano Neymar, costretto ad uscire dal campo in barella all'88esimo della sfida contro il Saint Etienne.



L'attaccante è stato colpito duro dal difensore Stéphane Yvann Macon, con la caviglia che ha subito fin da subito una brutta torsione innaturale. L'intervento dei medici è stato tempestivo, ma alla fine il brasiliano ha chiesto l'intervento della barella per uscire dal campo in lacrime.