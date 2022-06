Dietro alla permanenza di Kylian Mbappé al Psg potrebbe esserci stata anche la mano del presidente francese Emmanuel Macron, che in un'interivsta a Le Parisien ha raccontato: "Sono un tifoso dell'Olympique Marsiglia, ma ho parlato con Mbappé consigliandogli di rimanere in Francia. Non sono mai intervenuto in nessun trasferimento, però il ruolo di ogni presidente è quello di difendere il proprio Paese".