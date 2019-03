Sotto di due gol e fuori casa al ritorno: i Red Devils cercano la rimonta 'impossibile'. Non solo la Roma in campo in questo mercoledì di, alle 21si affrontano nell'altro ottavo di finale di ritorno. Sfida che vede i parigini nettamente avanti dopo lo 0-2 di Old Trafford all'andata (reti di Kimpembe e Mbappé): per ribaltare il risultato alla squadra di Solskjaer,e diversi infortunati, serve una vittoria con tre reti di scarto o con due reti di scarto dall'1-3 in poi (2-4, 3-5, ecc.. Con lo 0-2 si va ai supplementari).- I precedenti però non fanno ben sperare il club inglese: due sconfitte consecutive in questa Champions (contro il Valencia nell'ultima dei gironi, contro il PSG all'andata), lo United non perde tre partite consecutive nella massima competizione da marzo 2005. Inoltre,contro l'Olympiacos nel 2014 (tre pareggi e sei sconfitte le altre) e per trovare un successo in trasferta in un match a eliminazione diretta bisogna tornare all'aprile del 2011 (2-0 allo Schalke 04). Il PSG ha segnato 35 gol nelle ultime dieci sfide casalinghe di Champions e ha perso solo una delle ultime 16 partite al Parco dei Principi in Champions: contro il Real Madrid, agli ottavi nella scorsa edizione.: ildi Mourinho nel settembre del 2004.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di