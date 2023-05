Intervistato dai canali ufficiali della società, Marquinhos, difensore del Psg, ha parlato così del suo rinnovo col club: "Sono molto felice e orgoglioso di questo rinnovo di contratto. Questo è un momento molto speciale per me. Il Psg mi ha sempre dato molta fiducia e anch'io ho un'enorme fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme nei prossimi anni".