Diego Benedetto fa infuriare i tifosi del Marsiglia. Il motivo? Il Pipa ha messo un like di troppo su Instagram a Mauro Icardi. Arrivato in estate dal Boca Juniors, l'attaccante argentino, che ha realizzato 5 gol in 11 partite, ha messo il suo mi piace a un post di Mauro Icardi, suo connazionale, in cui l'attaccante del PSG è raffigurato mentre esulta nella partita proprio contro l'OM. Rivalità sentitissima quella tra i due club, il like ha scatenato l'ira dei tifosi marsigliesi.