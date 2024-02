PSG: Mbappé capitano fra i fischi? La prima volta al Parco dei Principi dopo l'annuncio dell'addio

Quella di oggi contro il Rennes sarà una partita particolare per il Paris Saint Germain. No, non tanto per l'impegno in campo, quanto per l'attenzione che i tifosi parigini riserveranno al proprio campione, ma futuro ex, Kylian Mbappé.



Questa, infatti, sarà la prima partita che il PSG giocherà in casa, al Parco dei Principi, da quando Mbappé ha comunicato ufficialmente ad Al Khelaifi e alla società che non rinnoverà il suo contratto e che, quindi, andrà via a parametro zero a fine stagione. E c'è di più perché date le numerose assenze, è più che probabile che per anzianità Luis Enrique, il quale in conferenza ha confermato che Mbappé si allena come sempre, metta la fascia di capitano al braccio del francese.



Come reagiranno quindi i tifosi? Gli ultras della curva Auteuil, quelli del Collectif Ultras Paris (CUP), dovrebbero risparmiargli i fischi almeno fino all'annuncio dell'addio (che ancora non è stato comunicato ufficialmente). Il resto dello stadio, invece, potrebbe subissare il suo numero 7 di fischi dopo i 7 anni trascorsi con loro.