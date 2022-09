La stella del Psg, Kylian Mbappé, si è raccontato in un'intervista al Wall Street Journal ripercorrendo la sua carriera fino a oggi: "Contro il Bayern Monaco è stata la sconfitta più dura. La Champions League era lì, però sapevo che non era lì per me. È stata una sensazione strana, volevo piangere e stare da solo... Con Galtier ora ho un nuovo compito, vuole che giochi in profondità per essere importante per gli appoggi, per fare in modo che mi allacci bene con Messi e Neymar. Voglio adattarmi al meglio a queste indicazioni. Un mio difetto? Credo che a volte sono troppo competitivo. È una buona cosa esserlo in campo, ma nella vita quotidiana non fa bene esserlo così tanto. Voglio sempre essere il migliore, voglio dimostrare a tutti che posso vincere, ma so che non è necessario farlo sempre".