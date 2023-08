In questo thrilling che è la stagione – appena iniziata – del Psg, c’è un nuovo colpo di scena. Dopo un’estate torrida con l’addio a Messi e quello sempre più probabile di Neymar, dopo la querelle con Mbappé e lo stentato 0-0 con il Lorient nella prima in Ligue 1, ecco la svolta.



DISGELO - Il club e la sua stella più grande sono tornati a parlarsi, riaprendo un canale di dialogo che pareva ormai chiuso e che guarda a un insperato rinnovo di contratto oltre il 2024. A rivelarlo è Canal + secondo cui dopo settimane bellicose, il francese ha riaperto la porta al Psg. Ed è stato subito premiato dal club che lo ha reintegrato nella rosa e fatto allenare con il gruppo nella mattinata di domenica. Nell’ultimo colloquio con il presidente Al Khelaifi, Mbappé aveva ribadito la sua posizione, inflessibile. Sarebbe rimasto ma non avrebbe rinnovato, un chiaro messaggio al club che vive da tempo ormai con lo spauracchio del suo addio, da svincolato, e il suo passaggio al Real Madrid. Nelle ultime ore però qualcosa è cambiato.



PER IL BENE DI TUTTI - Che sia stato l’arrivo del suo amico fraterno Dembélé o le parole di Luis Enrique, sta di fatto che Kylian pare essere tornato sui suoi passi. E non è un caso che lui fosse il solo presente al Parco dei Principi per la sfida al Lorient dei non convocati illustri (Verratti e Neymar). I contatti e i dialoghi si sono ravvivati in modo positivo con l’obiettivo comune di non ‘sprecare’ un anno, un’evenienza difficile da accettare per tutti in vista anche degli Europei e delle Olimpiadi che incombono. Il francese non ha ancora cambiato idea sul non rinnovo, ma la società lo sta lavorando ai fianchi e spera in un compromesso per non perderlo a zero. Dopo la rottura di giugno, quando il giocatore aveva informato il club di non voler rinnovare, e la ‘punizione’ del Psg, che lo aveva messo fuori rosa e lasciato a casa per le prime gare stagionali, si prova ora la strategia della distensione. Mbappé e il Psg tornano a sedersi a un tavolo per parlare del futuro. Vista la situazione di solo qualche ora fa, è già un bel segnale.