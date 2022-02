Kylian Mbappé non ha ancora preso alcuna decisione sul suo futuro, ma ha dichiarato – nel corso di un’intervista dopo l’ultima vittoria contro il Lille - che il suo obiettivo a breve termine è quello di eliminare il Real Madrid dalla Champions League, squadra che vorrebbe ingaggiarlo in estate.



Il nazionale francese, infatti, potrebbe trasferirsi al Santiago Bernabeu a parametro zero in corrispondenza della scadenza del suo contratto con il club di Parigi.