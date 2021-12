Il futuro di Kylian Mbappé è ancora incerto. Intervenuto a Prime Video Sport France, l'attaccante del PSG ha spiegato: "Non è semplice. Qualunque cosa succeda, giocherò per un grande club. La gente mi chiedeva se non fossi troppo deluso (per non essere andato al Real Madrid la scorsa estate, ndr)... Sì, all'inizio un po' lo ero, quando si vuole andare via... Ma non ero in terza divisione".