Kylianpronto a tutto per rientrare in tempo per giocare la Champions League. L’attaccante francese del, dopo l'infortunio alla caviglia in finale di Coppa di Francia, sta tentando di recuperare in vista del quarto di finale contro l'del 12 agosto, e per farlo si sta allenando anche a casa, in piscina, come mostrato dalla foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A corredo dell'immagine load seguente didascalia: "Sessione serale a casa".