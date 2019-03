Il Real Madrid sogna Kilyan Mbappé. Come scrive As, il Paris Saint-Germain ha bisogno di 150 milioni di euro per far quadrare i conti della prossima stagione e le Merengues sono disposti a investire questa cifra, e anche di più, per il talento francese. Ma non è solo una questione economica...



Sempre secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il Campione del Mondo transalpino vede il Real come il perfetto trampolino per il Pallone d'Oro per la Champions League, senza dimenticare che i rapporti con Tuchel e col PSG non sono più ottimali dopo la multa datagli dal club per essere arrivato tardi a una riunione con l'allenatore tedesco. I parigini lo hanno dichiarato incedibile, ma il Real ci crede.