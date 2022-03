L'osservato speciale di Real Madrid-Psg è Kylian Mbappé, che i Blancos hanno provato a prendere l'estate scorsa ma faranno un nuovo tentativo anche nel prossimo mercato per portarlo in Spagna. Lui? Risponde così: "Il mio spagnolo è molto buono, l'ho imparato perché voglio essere un grande calciatore e un personaggio pubblico, oggi non si può essere una star e parlare solo francese - ha detto ad Amazon Prima - Se poi serve per viaggiare... Non l'ho imparato per questo, ma se bisogna sapere la lingua per un trasferimento tanto meglio".



FUTURO - "Per prendere decisioni non facili ci vuole tempo, a prescindere da come finirà sto giocando in un top club. Ero deluso del mancato trasferimento e volevo lasciare il Psg, ma non sto giocando in Serie C. In più sono parigino, sto giocando a casa".