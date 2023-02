Kylian Mbappé parte dalla panchina in PSG-Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League, e prima della partita il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha spiegato a RMC Sport: "Lo staff medico e Kylian hanno fatto un lavoro incredibile, ma non può essere a disposizione per 60-70 minuti. Quindi avevamo due opzioni: metterlo titolare per farlo uscire in fretta o farlo giocare in base allo scenario della gara. Giocherà sicuramente, ma non più di qualche minuti. Era impossibile farlo giocare 70', era troppo rischioso".