È una delle stelle più brillanti del calcio mondiale, del presente e soprattutto del futuro. Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC, parlando delle voci di mercato che lo vedono lontano dal Paris Saint-Germain e sempre in orbita Real Madrid: “Ne parlano tutti, ma io sono un professionista e preferisco non affrontare temi del genere a gennaio. Pensate alle conseguenze se rispondessi a questa domanda: non sarebbe sicuramente un bene per il PSG. Sono concentrato al massimo, voglio impegnarmi per aiutare la squadra a vincere qualcosa. Quando arrivai a 18 anni ero un ragazzo talentuoso, ma non ero ancora una star. Se ora lo sono, è grazie al club e alla Nazionale. A fine stagione poi vedremo. Voglio vincere campionato, Champions e Olimpiadi”



SUL LIVERPOOL – “Il Liverpool sta facendo una stagione straordinaria. Sono una macchina, viaggiano a livelli altissimi e non conoscono sconfitta. La loro sfida sarà quella di mantenere questi ritmi, ma sono allenati da Klopp, un grande allenatore”.