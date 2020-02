L'attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappé ha scritto una lettera a The Players Tribune, nella quale ha svelato la sua ammirazione per il Real Madrid e Zinedine Zidane: "Appena prima di compiere 14 anni, ho ricevuto una bellissima sorpresa, mio padre è stato chiamato da Zidane per invitarmi ad andare in Spagna e allenarmi col Real Madrid. All'epoca lui era il direttore sportivo ed è stato come essere sulla Luna. Non posso dimenticare il momento nel quale siamo arrivati a Madrid e Zizou ci ha ricevuto nell'aeroporto". Un messaggio interpretato da molti come un nuovo ammiccamento al club che sogna di strapparlo al PSG nell'estate 2021, con una trattativa per rinnovare l'attuale contratto in stand-by.