Delusione PSG dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Al termine dell'incontro, Kylian Mbappé non ha voluto sbilanciarsi sul futuro: "L'eliminazione può incidere? No. Sono tranquillo, l'unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere il campionato. Poi si vedrà", ha detto in zona mista.