La presenza di Kylian Mbappé nel match di Champions League contro il Real Madrid è tutt'altro che scontata. L'attaccante, infatti, come comunicato dal club francese, ha subìto un forte colpo al piede sinistro durante l'allenamento di lunedì che non gli ha consentito di terminare la sessione insieme ai suoi compagni. Nessuna frattura, ma Pochettino potrebbe decidere di lasciarlo in panchina.