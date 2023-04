In Ligue 1 è tempo di Lens-Paris Saint-Germain, sfida decisiva per l’assegnazione del titolo. Il difensore argentino dei giallorossi, Facundo Medina, a El Grafico, ha lanciato la sfida a Kylian Mbappé e compagni: “Sarà sicuramente complicato marcare Messi perché non voglio fargli male. Nel caso in cui non riuscissi a prenderlo lo afferrerei per la maglia, poi gli chiederei di abbracciarmi. Per quanto riguarda Mbappé se dovesse saltarmi dovrebbe andare via con un’ambulanza”.