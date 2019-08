Il terzino del Paris Saint-Germain Thomas Meunier, in scadenza al termine della stagione, parla a L'Avenir del proprio futuro: "Lasciare il PSG non era una priorità assoluta. Sì, ci sono stati contatti con altri club, ma se si vuole prendere un giocatore del PSG bisogna mettere i soldi sul tavolo e trovare un accordo con il club. È chiaro che le offerte non erano soddisfacenti per il PSG. Il mio contratto scade al termine della stagione? Devo fare di tutto per cambiare la situazione. Questa stagione deve essere un successo di squadra e individuale. Devo essere al 1000% e giocare più partite possibili. Sarà ancora più importante perché è il mio ultimo anno di contratto. Non so come andrà a finire".