Migliorano sensibilmente le condizioni di Sergio Rico, il portiere del Paris Saint-Germain vittima di una grave caduta da cavallo lo scorso 28 maggio. Lo spagnolo una settimana fa era uscito dal coma e ora potrebbe lasciare presto la terapia intensiva. Queste le parole di sua moglie, Alba Silva: "Sergio comunica. Ci chiama per nome, sa chi siamo, non ha problemi di memoria. Speriamo possa uscire dalla terapia intensiva il prima possibile, ma i dottori devono essere sicuri e non hanno ancora deciso. C'è fiducia. Sergio sa cosa gli è successo? Non credo, ma dovremo aspettare che possa davvero esprimersi. Stiamo solo cercando, per ora, di farlo stare bene, tranquillo".