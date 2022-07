, difensore ormai ex Lipsia, ha salutato sui social il suo vecchio club prima del passaggio al PSG che avvicina un po' di più Milan Skriniar alla permanenza all'Inter:"Cara famiglia RBLVolevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Mi avete fatto sentire a casa sin dal primo giorno in cui sono arrivato ed è con il cuore pesante che parto oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti nel club che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi ogni giorno. La Storia che abbiamo costruito è anche vostra. Ai miei fratelli sul campo, dico di mantenere viva questa eredità. Agli allenatori e allo staff che ho avuto in queste 4 stagioni: GRAZIE. Con voi ho scoperto i massimi livelli del calcio. Oggi sono un giocatore migliore ma anche una persona migliore e ho potuto realizzare alcuni dei miei sogni personali anche grazie a voi. Grazie di tutto.Il vostro Joker, Nordi"