Il portiere del Psg, Keylor Navas, ha espresso dubbi riguardo la situazione che sta vivendo con la concorrenza di Gianluigi Donnarumma: "Non ho problemi con Gigio ma voglio giocare ogni partita. Vedremo cosa accadrà in futuro. La mia famiglia è felice qui, sono felice anche io, sono trattata bene. Vedremo cosa succede ma deve cambiare in un modo o nell'altro". L'ex Real Madrid ha un contratto con i parigini fino al 2024.