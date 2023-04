41 milioni di euro all'anno fino al 2027: questo il contratto di Neymar, stella brasiliana del Psg, con cui però i rapporti, dopo l'ennesimo infortunio, sono ai minimi storici. Il club parigino, che viene da un'altra eliminazione precoce in Champions League ad opera del Bayern Monaco, ha in mente di voltare pagina liberandosi dei pesantissimi ingaggi di Messi e Neymar, ma in quest'ultimo caso, secondo Le Parisien, ci sarebbe un problema di non facile risoluzione.





NON STA IN PIEDI - Niente di burocratico o economico: il Psg teme che il problema alla caviglia destra che perseguita il 31enne O' Ney dal 2017, possa impedire al brasiliano di superare le visite mediche con qualsiasi club sia in grado di avanzare una proposta soddisfacente - e già qui il cerchio si restringe. Il rischio è quello di rimanere bloccati in uno stallo sanguinoso per le casse dei pluricampioni di Francia. In stagione, Neymar ha realizzato 18 reti mettendo a segno 17 assist in 29 partite giocate tra Ligue 1, Coppa dei Campioni, Coppa e Supercoppa di Francia.