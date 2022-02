Il suo contratto con il PSG scadrà nel 2025 ma Neymar sembra aver chiare le idee sul proprio futuro. L'attaccante, ospite insieme a Ronaldo il Fenomeno di una diretta Twitch, ha confessato che non tornerà in Brasile e che gli piacerebbe proseguire la carriera negli USA: "Voglio giocare negli Stati Uniti, almeno una stagione. È un campionato breve, hai tre o quattro mesi di vacanza. Ho dei dubbi sulla possibilità di tornare a giocare in Brasile''.