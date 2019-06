Neymar sta perdendo valore. La stella di Paris Saint-Germain e Brasile, che salterà la Coppa America per un problema ai legamenti della caviglia, è stata pagato 222 milioni di euro 2 stagioni fa dai parigini. Ora, secondo uno studio effettuato dal CIES, il valore dell'ex Barcellona è sceso da 213 milioni a 150 milioni, una svalutazione di 63 milioni di euro. E senza Coppa America, il valore può scendere ancora.



Cercato dal Real Madrid la scorsa estate, Neymar non ha mai nascosto la sua volontà di lasciare i parigini per tornare in un campionato più competitivo come la Liga. E con Leonardo alla guida, il suo futuro, secondo i media francesi, può essere lontano dalla Ligue 1: è previsto un incontro per capire le intenzioni del giocatore e far conoscere le proprie. Neymar è al bivio.