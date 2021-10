Tra una finta e un gol, Neymar viene spesso criticato per il suo comportamento fuori dal campo. A chi ha qualcosa da ridire, il brasiliano del Psg risponde così: "La gente dice che non mi prendo cura di me stesso, ma io ho un fisioterapista e un preparatore atletico che stanno con me quasi 24 ore su 24 - ha raccontato al canale YouTube Fui Clear - Esco solo quando so che il giorno dopo non mi allenerò, ma chiedo rispetto. Se qualcuno vuole criticarmi lo facesse per quello che faccio in campo, ma non permetto di parlare così di me al di fuori del calcio".