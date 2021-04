Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League con il Manchester City, il fantasista del PSG Neymar ha parlato del proprio futuro: "Sarà sicuramente una partita complicata. Non c'è una squadra facile a questi livelli. Il Manchester City è una squadra di alto livello, è una semifinale. Sarà dura come contro il Bayern. Faremo di tutto per vincere. Io mi sento bene, felice. Sto bene fisicamente, sono pronto per la partita. E farò di tutto per portare il PSG in finale. Pallone d'Oro? Sono felice della stagione del PSG. Per quanto riguarda il Pallone d'Oro, non è qualcosa a cui penso. Mi concentro sulla Champions, che è il mio primo obiettivo ed è ben più importante in una carriera. Voglio vincere questa partita, conquistare la Champions. In futuro, sono certo che ricorderò di più di aver aiutato il PSG a vincere la Champions. Mbappé? E' un grande giocatore. Spero che continui a segnare e a battere record. E' una persona fantastica. Rinnovo? Ne ho già parlato in occasione dell'ultima partita. Stiamo parlando con il club e farò la cosa migliore per tutti. Non credo di dover dire altro ora. Ho ancora un anno di contratto. Mi sento molto bene, mi sento molto felice. Può essere la stagione in cui mi sento più felice. Mi sento a mio agio e le cose vengono naturalmente. Il PSG è cresciuto molto, è molto rispettato. Quando la gente parla del PSG, sanno che siamo nelle prime quattro, cinque, sei squadre in Champions. Siamo vicini a vincere la Champions. Miglioriamo di anno in anno. Professionalità? Ci sono certi aspetti che ho migliorati qui. Ho anche attraversato momenti difficili con cose che la gente conosce. Le cose sono andate di bene in meglio. Ho sempre lavorato e sono sempre stato professionale, contrariamente a quello che certe persone hanno lasciato credere. Quando sono in campo, cerco di mostrare cosa sono capace di fare. Abbiamo battuto il Barcellona, il Bayern. Il Manchester City è molto forte ma faremo di tutto per batterlo".