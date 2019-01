Trema il Paris Saint Germain per le condizioni fisiche del suo asso Neymar, uscito per infortunio nel match di Coppa di Francia contro lo Strasburgo. Secondo l'Equipe, manca soltanto l'ufficialità ma il calciatore brasiliano sarebbe stato vittima nuovamente di un problema al quinto metatarso del piede destro, lo stesso che nella scorsa stagione lo tenne lontano dai campi per circa 3 mesi.



Secondo le indiscrezioni del quotidiano francese, la lesione sarebbe meno grave ma non è ancora scongiurato il rischio dell'intervento chirurgico, che potrebbe compromettere la seconda metà di stagione. Le previsioni più ottimistiche parlano comunque di uno stop di 2 mesi, il che significa che salterà sicuramente la doppia sfida di Champions League contro il Manchester United. Un incubo che ritorna e che ancora una volta potrebbe condizionare in negativo il cammino in campo europeo del PSG.