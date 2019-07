Nonostante la convocazione per la tournèe in Cina, Neymar continua il suo muro contro muro con il Psg. Il brasiliano, infatti, ha lavorato a parte nel corso della prima seduta d'allenamento a Shenzhen, non partecipando agli esercizi insieme ai compagni. Il giocatore, infatti, sta ancora recuperando dall'infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa America.