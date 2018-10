L'attaccante del PSG Neymar parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con la Stella Rossa: "Il Mondiale? Ho fatto del mio meglio per partecipare al Coppa del Mondo dopo l'infortunio. Ho dato il massimo, ma sono frustrato da questa competizione, non voglio piagnucolare per tutta la vita, ho più motivi per essere felice che triste oggi. Mbappé? Sono molto felice di stare al suo fianco, è un giocatore molto offensivo che ama vincere e quando non vince glielo leggi in faccia dopo la partita e può durare anche qualche giorno la sua delusione. Ruolo? Mi piace giocare come un 10. Posso controllare il gioco e aiutare i miei compagni. Ma non ho chiesto io la posizione, l'allenatore ha preferito mettermi lì. Ascolterò sempre lui. Al Barça il mio ruolo era diverso, doveva essere più verticale, al PSG gioco un po' diversamente, anche se mi piace giocare la palla. Tuchel? Ha portato qualcosa di nuovo al PSG. E' un allenatore giovane, ma sa cosa serve per puntare in alto, è una grande esperienza lavorare con lui, spero che possa portarci a vincere la Champions. Futuro? Sono sempre stato molto bene qui a Parigi, nulla è cambiato, sono molto contento sul campo, cerco di migliorare e dare il massimo per aiutare la squadra".