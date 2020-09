Sono ormai lontani quegli oltre 100 milioni di euro che offriva il Manchester United un anno fa per portare Koulibaly in Inghilterra. Oggi la cifra non sembra andare troppo oltre i 50 milioni, con il Manchester City non disposto - momentaneamente - ad accontentare le richieste del Napoli.



Ai citizens si aggiunge anche il PSG. Secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è l'offerta ufficiale da parte di Leonardo. Il club parigino mette sul piatto 52 milioni di euro più 7 di bonus. Il Napoli potrebbe anche pensare di andare avanti con la trattativa, dato che giorno dopo giorno il valore del cartellino di Koulibaly va calando sempre più.