Il Psg spinge il piede sull'acceleratore nel tentativo di raggiungere in fretta l'accordo economico con l'Inter e con Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da fcinter1908.it, l'offerta avanzata dal club francese al calciatore sarebbe di 9,2 milioni di euro, mentre quella al club nerazzurro raggiungerebbe i 60 milioni di euro. Al momento non è ancora arrivato il si da viale della Liberazione, visto che l'Inter, per cedere il cartellino di Skriniar, chiede circa 80 milioni di euro.