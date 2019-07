Il PSG è alle prese con la grana Neymar, pronto a lasciare Parigi dopo due stagioni deludenti. I rapporti con la proprietà sono tesi e il brasiliano ha deciso di cambiare aria per tornare in Spagna. Il sogno, nemmeno troppo nascosto, del classe '92 è quello di vestire ancora i colori del Barcellona, ma il PSG sembra avere ben altre idee al riguardo.



OFFERTO AL REAL - Stando a quanto riportato da Marca, infatti, il club francese ha offerto Neymar al Real Madrid per ben due volte. Le Merengues in questo momento, però, non sono interessate al profilo del brasiliano, oltremodo costoso e poco adatto al progetto tecnico di Zidane. La situazione resta comunque caldissima e in continuo aggiornamento, con il primo Clasico stagionale che è già entrato nel vivo.