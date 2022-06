In una lunga intervista rilasciata a Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi ha annunciato grossi cambi in vista per il suo Psg. "Bisogna essere realisti, non possiamo sempre sognare in grande. Basta con i nomi appariscenti e i lustrini, torneremo a concentrarci sui prodotti del nostro settore giovanile. Avremo il miglior centro di formazione al mondo e nei prossimi anni vorrei una squadra fatta di soli giocatori parigini. Questo è il nostro obiettivo".



ADDII - Il patron è intervenuto anche sulle uscite, dettando anche in questo caso una linea decisa. "Chi non fa parte del nostro progetto deve andarsene. In passato c'è chi ha approfittato della situazione. Se Neymar farà parte del nuovo progetto? Non possiamo parlarne in pubblico; alcuni giocatori arriveranno, altri lasceranno il club".