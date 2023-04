L’ex centrocampista Emmanuel Petit si è scagliato contro i tifosi del Psg, rei di aver fischiato Leo Messi. L'ha fatto ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole.



“Quando sento questi fischi, per me sono un insulto al calcio. So che oggi c’è solo un branco di cani che pensano solo a sbavare su Neymar e Messi… Un consiglio per Messi: vattene da questo club! Questa non è una squadra di calcio. E’ un club da pre-ritiro, anche per giocatori di 20 anni”.



“Non c’è nessun giocatore che abbia fatto progressi da quando è al PSG, è colpa di Messi? E’ un maestro, sta a lui avere intorno a sé giocatori che corrono. I Verratti ecc… che chiedono sempre palla al piede e non fanno mai una giocata. Galtier ha ragione quando dice che spetta ad altri fare queste cose. Solo i tifosi parigini non si rendono conto che bisogna avere una rosa attorno a Messi, cosa che non hanno e non avranno perché i loro dirigenti sono nulli nel mercato”.