Il Paris Saint Germain segue con attenzione le prestazioni dell'attaccante classe 2000 Jonathan David, autore di 8 gol in 13 presenze in Ligue 1 con la maglia dei campioni di Francia del Lille. Secondo Le10sport.com l'eventuale approdo ai parigini avverrebbe a giugno e non nella finestra di mercato invernale. Il PSG inoltre dovrà battere la concorrenza a di Newcastle e Inter.