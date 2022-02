In occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nantes, l'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, ha difeso Messi dagli attacchi che sta ricevendo in questo ultimo periodo a causa delle scarse prestazioni in campo. E specialmente dopo le critiche scatenate dall'ultimo rigore sbagliato in Champions League contro il Real Madrid: "Leo Messi è il miglior giocatore del mondo. Un giocatore come lui, con la sua esperienza e quello che rappresenta, è il calcio. Se volete spiegare a qualcuno cos'è il calcio, parlategli di Leo Messi. Sbagliare un rigore non intacca in alcun modo la sua fiducia, è impossibile. E chi la pensa in questo modo non capisce questo sport. Sono contento della sua prestazione, ha giocato bene".